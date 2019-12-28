رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

خط الدفاع : محمود الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

وتعادل فريق بترو أتليتكو الانجولي مع فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في انجولا بالأمس، حيث اقترب الفريق الكونغولي من التأهل لدور القادم بعد عدم خسارته حتى الآن في الثلاث مباريات الأولى من دور المجموعات بالرغم من خوضه مباراتين خارج ملعبه.