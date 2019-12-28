رياضة | صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

لا يزال مصير صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي غامضًا داخل القلعة الحمراء، بخصوص رحيله أو استمراره مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة.

صالح جمعة ابتعد عن المشاركة مع الأهلي في الموسم الحالي، وخرج من

حسابات الجهاز الفني للفريق بشكل كامل، وبات جليس دكة البدلاء، مما دفعه للتفكير في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وخوض تجربة جديدة للحصول على فرصة المشاركة بالمباريات على أمل العودة للأهلي مجددًا بالمستقبل.