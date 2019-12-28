رياضة | خطة جديدة من ريال مدريد لخطف نجم باريس سان جيرمان



وضع نادي ريال مديد الإسباني خطة جديدة لخطف نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق الفترة القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي ريال مدريد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

خطة ريال مدريد لضم مبابي

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وكشفت تقارير صحفية إسبانية ان نادي ريال مدريد يخطط للدخول في مفاوضات مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لضم مبابي في صيف 2020 مقابل مبلغ ضخم قد يصل إلى 230 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ.

وأشارت التقارير أنه في حالة رفض مسئولو باريس سان جيرمان سيقوم نادي ريال مدريد بتقديم عرض أخر في الموسم التالي ولكن بمقابل مادي أقل نظرا لإقتراب انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي وقتها ولكن سيتوقف إتمام الصفقة على موافقة مبابي.

موقف مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن باريس سان جيرمان في مفاوضات عالية لتجديد عقد كيليان مبابي مقابل راتب خرافي ولكن اللاعب أكد لعائلته أنه أصبح لا يريد الحصول على الأموال ولديه رغبة أكبر في حصد البطولات.

وأكدت التقارير أن مبابي يعرف جيدا أنه لن يحصل على راتب خرافي مع ريال مدريد ولكنه يريد الانضمام للنادي لأنه سيتيح له فرصة الفوز بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا وبطولات أخرى.