زيسكو يستضيف الزمالك.. والأهلي يستقبل بلاتينيوم.. ومواجهة مصرية بنكهة عربية.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تشهد الملاعب العربية والإفريقية والانجليزية اليوم، السبت، عدداً من المواجهات الهامة والقوية، أبرزها مواجهة الزمالك وزيسكو، والأهلي وبلاتينيوم، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مواجهة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في بطولة كأس محمد السادس للأندية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

- دوري أبطال أفريقيا:

زيسكو الزامبي × الزمالك المصري

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

النجم الساحلي التونسي × الهلال السوداني

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

اتحاد العاصمة الجزائري × صنداونز الجنوب إفريقي

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

الأهلي المصري × بلاتينيوم الجنوب إفريقي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

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الوداد البيضاوي المغربي × بترو أتلتيكو الأنجولي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

- الدوري الإنجليزي:

نورويتش سيتي × توتنهام هوتسبير

تقام في الساعة 7:30 مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

وستهام × ليستر سيتي

تقام في الساعة 7:30 مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

بيرنلي × مانشستر يونايتد

تقام في الساعة 9:45 مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

- كأس محمد السادس

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

تقام في الساعة 7:30 مساءً، وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية 2.