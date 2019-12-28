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اتحاد السلة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم جهاز المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد كرة السلة مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، لتقديم الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة السلة، لوسائل الاعلام، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.

 

واستقر الاتحاد على تعيين أحمد مرعي مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة السلة للرجال، وسيعاونه، وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا..

وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.

 

وسيقوم اتحاد كرة السلة خلال الفترة القادمة باستقدام معد نفسي ومحلل أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفني الجديد للمنتخب ويستعد منتخب السلة للمشاركة فى  تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة السلة التي تقام من ١٨ إلى ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

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وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.

 

كان أحمد مرعى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى بطولة الافروكان التى أقيمت بمالى يوليو الماضى .

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