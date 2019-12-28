شكرا لقرائتكم المصرى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
رفضت الجهات الأمنية طلب النادي المصري بزيادة حضور الجماهير التي تحضر لقاء بيراميدز إلى 10 آلاف مشجع، ولكن الجهات الأمنية رفضت الأمر وتمسكت بحضور ألف مشجع فقط للفريق البورسعيدي.
وطلبت إدارة المصري زيادة الجماهير إلى 10 آلاف مشجع، ولكن الجهات الأمنية رفضت الأمر وتمسكت بحضور ألف مشجع فقط للفريق البورسعيدي.
يعد الفريق البورسعيدي أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 ليسطر تاريخاً مميزاً ويقترب من التأهل للدور التالى للبطولة .
المصري خاض تسعة مباريات هذا الموسم بالدوري فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربعة مباريات كان آخرها الفوز على الطلائع بهدف دون رد، ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 11 نقطة .
ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 .
وفاز بيراميدز على نواذيبو الموريتاني بالقاهرة بسداسية دون رد وعلى إينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة 3-1 كما فاز المصري على رينجرز في مصر بنتيجة 4-2 وعلى نواذيبو في موريتانيا بنتيجة 3-2.
كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.