شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد يواجه صربيا وديًا استعدادا لأمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم السبت ، المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره المنتخب الصربي في أولي مبارياته الودية خلال معسكره المقام بصربيا ضمن خطة الإعداد التي وضعها المدير الفني للمنتخب الوطني روبيرتو جارسيا إستعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس منتصف الشهر المقبل والتي يتأهل الفائز بلقبهاإليّ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوليو المقبل .

ويعتمد المدير الفني للمنتخب فى لقاء اليوم علي دمج من لاعبي المنتخب المحترفين في الدوريات المحلية بالإضافة إليّ ستة لاعبين من منتخبي الناشئين أبطال العالم والشباب صاحب برونزية مونديال الشباب بأسبانيا .

ويواجه منتخب مصر المنتخب الصربي اليوم وغدا خلال معسكره الحالي بصربيا بدعوة من الاتحاد الصربي لكرة اليد الذي يحتفل بمرور ٧٠ عاما علي تأسيس إتحاد كرة اليد هناك بالإضافة إليّ أن دعوته لمواجهة منتخب مصر تأتي في إطار إستعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التي تنطلق منافساتها منتصف الشهر المقبل أيضا وتقام مبارياتها في ثلاثة دول هي النمسا وسويسرا والسويد .

الجدير بالذكر أن مباراة اليوم هي المباراة الودية الدولية السابعة التي يخوضها منتخب مصر بعد مواجهة منتخبات السعودية مرتان ثم البرتغال مرتان وكذلك المنتخب العراقي مرتان بالقاهرة الأسبوع الماضي خلال معسكره المغلق بالقاهرة طوال الشهر الجاري .

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ويشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف من أجل استعداد المنتخب لأمم أفريقيا ، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.