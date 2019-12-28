تعرف على حقيقة عودة عبدالله السعيد للأهلي.. وعرض الزمالك

تحدث أشرف عبدالعزيز، محامي صانع ألعاب نادي بيراميدز عبدالله السعيد، عن الأنباء المتضاربة التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن انتقاله إلى الزمالك، وإمكانية عودته إلى الأهلي، بجانب مفاوضاته مع ناديه الحالي لتجديد عقده.

وقال محامي السعيد، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "صدى البلد"، إن الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات الأهلي مع موكله غير صحيحة، مشيراً إلى أن عقده مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الحالي، والنادي يرغب في بقائه في صفوف الفريق.

وأضاف عبدالعزيز أن اللاعب لديه عدة عروض من أندية داخل مصر ومن دول الخليج، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن تفاصيل عرض الزمالك لضم اللاعب، وذلك حفاظاً على سرية المفاوضات وحسم وجهة اللاعب مع احترام جميع الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

وأكد محامي عبدالله السعيد أن نادي بيراميدز يسعى بجدية للحفاظ على خدمات اللاعب ضمن صفوفه، إلا أن لاعب الأهلي السابق لم يحسم قراره بعد.