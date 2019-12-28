يستعد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لتجهيز مفاجأ كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القجم، في حال تخطيهم عقبة فريق زيسكو الزامبي اليوم السبت.
وذكر موقع "صدى البلد" أن مرتضى منصور سيقوم بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وذلك بعد الانتعاشة المالية للنادي بعد حصوله على مستحقاته السنوية من المحلات التجارية بسور النادي ، والتخلص من الأزمة المادية التي مر بها الزمالك في الفترة الأخيرة.
وأضاف الموقع أنه سيتم صرف باقي مستحقات اللاعبين المتأخرة في حال تحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد نزيف النقاط على صعيد بطولة الدوري.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك مضيفه فريق زيسكو الزامبي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.