مكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

يستعد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لتجهيز مفاجأ كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القجم، في حال تخطيهم عقبة فريق زيسكو الزامبي اليوم السبت.

وذكر موقع "صدى البلد" أن مرتضى منصور سيقوم بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وذلك بعد الانتعاشة المالية للنادي بعد حصوله على مستحقاته السنوية من المحلات التجارية بسور النادي ، والتخلص من الأزمة المادية التي مر بها الزمالك في الفترة الأخيرة.

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وأضاف الموقع أنه سيتم صرف باقي مستحقات اللاعبين المتأخرة في حال تحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد نزيف النقاط على صعيد بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك مضيفه فريق زيسكو الزامبي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.