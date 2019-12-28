الرجاء المغربي يهزم شبيبة القبائل الجزائري بثنائية









اسماء السيد - الرباط: فاز الرجاء المغربي، الجمعة، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بهدفين لصفر، لحساب ثالث جولات المجموعة الرابعة من منافسات عصبة أبطال أفريقيا في كرة القدم.

ونجح شبيبة القبائل في الشوط الأول من هذا الديربي المغاربي الذي أداره الحكم المصري محمد معروف عيد، في فرض نهج تكتيكي موفق، صعب من مهمة الرجاويين في فرض أسلوبهم في اللعب؛ قبل أن تتغير المعطيات في الشوط الثاني، فيسجل للفريق المغربي مهاجمه بين مالانغو في الدقيقة 51، ويضيف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وواصلت العناصر الرجاوية ضغطها في ما تبقى من دقائق المقابلة، حيث كان في وسع لاعبيه إضافة أهداف أخرى، خصوصا بعد الفرص السهلة التي سنحت لمالانغو وننانح.

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وبهذا الانتصار، يكون الفريق المغربي قد رفع رصيده إلى النقطة السادسة، ليحتل بذلك الرتبة الثانية خلف الترجي التونسي المتصدر بـ7 نقاط، والذي اكتفى بالتعادل أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة. فيما تجمد رصيد الفريق الجزائري عند النقطة الثالثة في المرتبة الثالثة.

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