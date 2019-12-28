شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى ينهى استعداداته لموقعة بيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت ، فريق المصرى البورسعيدى استعداداته لمباراته المرتقبة مع نظيره بيراميدزوالمقرر لها غداً الاحد على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة ، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

رفضت الجهات الأمنية طلب النادي المصري بزيادة حضور الجماهير التي تحضر لقاء بيراميدز إلى 10 آلاف مشجع، ولكن الجهات الأمنية رفضت الأمر وتمسكت بحضور ألف مشجع فقط للفريق البورسعيدي.

وطلبت إدارة المصري زيادة الجماهير إلى 10 آلاف مشجع، ولكن الجهات الأمنية رفضت الأمر وتمسكت بحضور ألف مشجع فقط للفريق البورسعيدي.

يعد الفريق البورسعيدي أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 ليسطر تاريخاً مميزاً ويقترب من التأهل للدور التالى للبطولة .

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المصري خاض تسعة مباريات هذا الموسم بالدوري فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربعة مباريات كان آخرها الفوز على الطلائع بهدف دون رد، ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 11 نقطة .

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0

وفاز بيراميدز على نواذيبو الموريتاني بالقاهرة بسداسية دون رد وعلى إينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة 3-1 كما فاز المصري على رينجرز في مصر بنتيجة 4-2 وعلى نواذيبو في موريتانيا بنتيجة 3-2.