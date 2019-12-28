شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يطير لأسوان لملاقاة تماسيح النيل بالدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى لمدينة أسوان اليوم السبت استعداداً لملاقاة تماسيح النيل المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الاحد على ستاد أسوان الرياضى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع لمسابقة الدوري العام ، وكان الطلائع قد خسر مباراته الأخيرة فى المسابقة أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة العاشرة للدوري، ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن طارق يحيى قائمة الفريق التى تغادر لأسوان .

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً .

Advertisements

استقر مسئولو نادى طلائع الجيش على إبرام ثلاث صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.

وطلب طارق يحيى المدير الفنى للفريق ضرورة تدعيم مركز المدافع فى ظل تلقى شباك الفريق 11 هدفاً خلال 9 مباريات مشيرًا إلى ضرورة التعاقد مع ديفندر قوى يعيد الاتزان لخط وسط الفريق بالإضافة للتعاقد مع جناح أيمن فى ظل كثرة الاصابات التى يعانى منها هذا المركز.

وعن رؤيته لأداء الطلائع هذا الموسم قال طارق يحيى، "لعبت مباراة واحدة على ملعبى من إجمالى 7 مباريات، وتسلمت المهمة منذ وقت قصير، وأشعر أنى أدرب الفريق على الطريق الصحراوى من كثرة السفر، ومع قدوم مباريات الدور الثانى سيتغير الوضع تماماً لأن ترتيب مباريات الطلائع فى الدور الثانى مريح نسبياً عن الدور الاول، وأنوى عقد جلسة مع مسئولى النادى لحسم ملف الصفقات الشتوية والاستبدال لتدعيم الفريق بشكل مميز فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة"