شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 13 بدورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت، مواجهات هامة فى إطار الجولة ال 13 وقبل الأخيرة بالدور الأول التمهيدى بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من السنطة مع هليوليدو و الزهور مع تشامبيون الرحاب والأهلى مع الطيران وسبورتنج مع الجزيرة على صعيد المجموعة الأولى .

بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، المنصورة مع مدينة نصر و أصحاب الجياد مع الزمالك و الشمس مع المعادى و سموحة مع 6 أكتوبر .

فيما تقام الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الشمس و الزمالك مع المعادى و 6 أكتوبر مع المنصورة و مدينة نصر مع أصحاب الجياد على صعيد المجموعة الثانية .

فيما تشهد المجموعة الأولى لقاءات قوية فى الجولة الختامية بالدور الاول بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى وتشامبيون الرحاب مع الطيران و الجزيرة مع السنطةو هليوليدو مع الزهور.

يحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة يليه سبورتنج فى المركز الثانى برصيد 35 نقطة ثم الطيران فى المركز الثالث برصيد 30 نقطة .

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فيما يتربع الشمس على عرش القمة فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة يليه سموحة برصيد 32 نقطة ، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة .

والجدير بالذكر أن منافسات دورى الرجال تشهد فترة توقف فى ظل استعداد المنتخب لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر اقامتها فى تونس يناير القادم و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.