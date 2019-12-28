اتحاد السلة يقدم الجهاز الفني الجديد للمنتخب لوسائل الإعلام

يعقد الاتحاد المصري لكرة السلة مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء اليوم السبت لتقديم الجهاز الفني للمنتخب الاول لوسائل الاعلام، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة الدولي. واستقر الاتحاد على تعيين الكابتن أحمد مرعي مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة السلة للرجال، وسيعاونه، Advertisements وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا. وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا. وسيكون الكابتن وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق. وسيضيف الاتحاد خلال الفترة القادمة معدا نفسيا ومحلل أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفني الجديد للمنتخب. أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفني الجديد للمنتخب. ويستعد منتخب السلة للمشاركة فى تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة السلة التي تقام من ١٨ إلى ٢٥ فبراير ٢٠٢٠. أسفرت قرعة التصفيات عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.

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