فايلر: الأهلي جاهز للتغلب على بلاتينيوم

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري على جاهزية الفريق لمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، غدا السبت على ستاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة إنه تحدث مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد، وضرورة تحقيق الفوز فيها، من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول المجموعة الثانية.
وأضاف أنه يتعامل مع كُل مباراة على حدة، مؤكدًا أن تركيزه بالكامل سيكون في مباراة الغد دون التفكير في أي أمور أخرى.
وتابع أنه درس الفريق المنافس بشكل جيد، وأن كل مباراة يخوضها فنيا مع الفريق تمنحه فرصة أكبر لتشكيل قاعدة معلومات عن منافسي الأهلي في مختلف البطولات.
وأشار فايلر إلى أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب غدًا بالفوز على المنافس.
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