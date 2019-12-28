رامي ربيعة: الأهلي يهدف للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على جاهزية الفريق لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي, غداً السبت على ستاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة إن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد ومحدد، وهو تحقيق الفوز في مباراة الغد، من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة في دور المجموعات، تسهم في قطع خطوة جديدة نحو الأدوار المقبلة من البطولة.

وأضاف أن لاعبي الأهلي لديهم دوافع قوية لتحقيق الفوز غدا على بلاتينيوم، من أجل مواصلة المشوار الإفريقي بشكل جيد، مؤكدا أن اللاعبين يدركون جيداً أهمية بطولة إفريقيا لناديهم وجماهيرهم، التي تبقى أقوى دافع لهم لاستكمال مشوار البطولات بنجاح.

وأوضح ربيعة أن جميع لاعبي الأهلي لديهم إصرار شديد على التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، من أجل إسعاد جماهير الفريق.

وأكد أن الجميع يقدر جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل إسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أن أي 11 لاعبا يشاركون غداً سيكونون قادرين على تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات.

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وقال : “لا يوجد فارق بين لاعب جديد وآخر قديم داخل الفريق، فالجميع داخل الأهلي لديه هدف واحد وهو تحقيق الأنتصارات من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي في كُل مكان”.

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