شارة بطل العالم تصل ليفربول في هذا الموعد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، أرتداء قمصان تحمل شارة بطل العالم خلال مباراة ولفرهامبتون المقبلة الأحد المقبل في الدوري المحلي الممتاز (البريمرليغ).

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “ليفربول سيظهر لأول مرة بشارة أبطال كأس العالم (الذهبية) خلال لقاء الأحد مع وولفرهامبتون في أنفيلد”.

وأضاف، “يرتدي فريق يورغن كلوب الشارة على قمصانهم لمرة واحدة في الدوري الممتاز”.

وأختتم البيان، “حصل الشياطين الحمر على الشارة بعد الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في قطر نهاية الأسبوع الماضي”.

Advertisements

وكان الاتحاد الإنجليزي للعبة قد منح ليفربول إستثناء ليحمل الشارة في مباراة واحدة فقط في الدوري، في حين يمكنه أن يحملها في باقي البطولات التي يشارك بها لحين تتويج فريق آخر بلقب كأس العالم العام المقبل.

ويمنع الاتحاد الإنجليزي حمل أي شارة غير تابعة للاتحاد خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ).

تقرير | الجميع يعتبرون لقب الدوري الإنجليزي محسوماً… ماعدا ليفربول وكلوب!

أرنولد: ليفربول قدم أفضل مستوياته هذا الموسم أمام ليستر سيتي