جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة ???? الموعد + القنوات الناقلة ???? المناسبة ???? زيسكو يونايتد – الزمالك الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس HD1 دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثالثة – المجموعة A النجم الساحلي – الهلال 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس HD1 دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثالثة – المجموعة B اتحاد الجزائر – ماميلودي صن داونز 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD3 دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثالثة – المجموعة C الأهلي – بلاتينيوم 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD1 دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثالثة – المجموعة B الوداد البيضاوي – بيترو أتلتيكو 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD3 دوري أبطال أفريقيا – الجولة الثالثة – المجموعة C الاتحاد السكندري – الاسماعيلي 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. ????قناة أبو ظبي الرياضية 1 البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال) – ذهاب دور الـ 8 برايتون – بورنموث 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD2 + HD 11 + قناة سكاي سبورت 1 الألمانية. الدوري الانجليزي الممتاز ، الجولة 20 نيوكاسل يونايتد – إيفرتون 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD 2 + HD 11 + قناة RTS 1 senegal. الدوري الانجليزي الممتاز ، الجولة 20 ساوثامبتون – كريستال بالاس 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD6 + قناة TRT spor التركية. الدوري الانجليزي الممتاز ، الجولة 20 واتفورد – أستون فيلا 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD5 الدوري الانجليزي الممتاز ، الجولة 20 نوريتش سيتي – توتنهام هوتسبير 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD2 الدوري الانجليزي الممتاز ، الجولة 20 وست هام يونايتد – ليستر سيتي 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD 4 الدوري الانجليزي الممتاز ، الجولة 20 بيرنلي – مانشستر يونايتد 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. ????قناة بي إن سبورتس HD2 + قناة TV3+ الدنماركية. الدوري الانجليزي الممتاز ، الجولة 20 جالاطا سراي – أنطاليا سبور 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية. ????قناة TRT spor الدوري التركي الممتاز، الجولة 17 الفيحاء – النصر 12:20 جرينيتش، 14:20 مصر، 15:20 السعودية. ????قناة KSA sports HD3 الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13 أبها – ضمك 12:40 جرينيتش، 14:40 مصر، 15:40 السعودية. ????قناة KSAsportsHD4 الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13 الاتفاق – التعاون 14:35 جرينيتش، 16:35 مصر، 17:35 السعودية. Advertisements ????قناة KSAsportsHD2 الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13 الشباب – أهلي جدة 14:50 جرينيتش، 16:50 مصر، 17:50 السعودية. ????قناة KSAsportsHD1 الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13 اتحاد جدة – الفتح 16:50 جرينيتش، 18:50 مصر، 19:50 السعودية. ????قناة KSAsportsHD4 الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13 اتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيري 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. ????القناة التونسية الأولى الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 13 الملعب – حمام الأنف 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 13 البنزرتي – اتحاد تطاوين 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. ????القناة التونسية الثانية الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 13 الدفاع الحسني الجديدي – أولمبيك آسفي 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. ????القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 11 النصر – الفجيرة 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. ????قناة دبي الرياضية 1 + قناة أبو ظبي الرياضية 2. الدوري الإماراتي (الخليج العربي)، الجولة 11 بني ياس – الجزيرة 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. ????قناة أبو ظبي الرياضية 1. الدوري الإماراتي (الخليج العربي)، الجولة 11 شباب أهلي دبي – اتحاد كلباء 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. ????قناة أبو ظبي الرياضية 2 الدوري الإماراتي (الخليج العربي)، الجولة 11 الوحدة – العين 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. ????قناة دبي الرياضية 1 و3 الدوري الإماراتي (الخليج العربي)، الجولة 11 ترجي قلمة – اتحاد حراش 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ 32 شباب هواري بومدين – شباب الزاوية 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ 32 شباب بني ثور – اتحاد عنابة 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ 32 ميثالية تيغنيف – شباب بلوزداد 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ 32 أمل الاربعاء – مولودية قسنطينة 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ 32 مولودية الجزائر – أولمبي مقرن 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ 32 شباب أهلي برج بوعريريج – اتحاد المشرية 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ 32 النادي الرياضي القسنطيني – نجم مقرة 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. كأس الجزائر، دور الـ 32 شبيبة الساورة – دفاع تاجنانت 17:45 جرينيتش، 19:45 مصر، 20:45 السعودية كأس الجزائر، دور الـ 32

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