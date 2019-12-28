رياضة | التكشيل المتوقع وموعد مباراة الإتحاد ضد الإسماعيلي في كأس الملك محمد السادس

ويريد يوسف تجاوز هزيمة الفريق الأخيرة برباعية أمام النادي الأهلى، والتي جاءت بعد آداء قوي للفريق في المباريات السابقة من بطولة الدوري الممتاز.

في المقابل، يدخل فريق الإسماعيلي المباراة بمعنويات منخفضة، بعد هزيمتين متتاليتين أمام الأهلي بهدف نظيف، وأمام الإسماعيلي بهدفين لهدف، ويسعى الفريق لمصالحة جماهيره بالفوز على الإتحاد وقطع شوط كبير في التأهل للدور نصف النهائي للبطولة العربية.