رياضة | موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم| مشاهدة مباراة الشباب ضد الاهلي بث مباشر 28 / 12 / 2019 في الدوري السعودي للمحترفين ksa

ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.