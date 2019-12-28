رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر 28/12/2109 في الدوري الانجليزي



يلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير مع فريق بيرنلي اليوم السبت 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الد

وري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي :- وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بيرنلي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر من مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي. Advertisements

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :- وكان قد نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد بالجولة الماضية.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :- ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق نيوكاسل بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.