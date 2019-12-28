رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر 28/12/2109 في الدوري الانجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر 28/12/2109 في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:57 ص
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أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير مع فريق بيرنلي اليوم السبت 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي :-
وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بيرنلي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر من مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.
نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-
وكان قد نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد بالجولة الماضية.
ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :-
ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق نيوكاسل بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.
ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة وبفارق 13 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته الأخيرة من الريدز بنتيجة 4-0 على ملعب الكينج باور.
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