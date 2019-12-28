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رياضة | مانشستر يونايتد يستعد لخطف نجم جديد في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستعد لخطف نجم جديد في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:17 ص

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بوابة الخليج 365

حسام مجدي

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يدرس مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم جديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ليستر سيتي

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب وسط نادي ليستر سيتي في الشتاء القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع ماديسون قبل إنطلاق بطولة يورو 2020 وانضمامه لمنتخب إنجلترا حتى لا يبالغ نادي ليستر سيتي في مطالبهم المادية لبيعه في حالة تألقه مع منتخب بلاده خلال البطولة.

عرض مغري من مانشستر يونايتد لضم ماديسون

كما كشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يرصد مبلغ 80 مليون جنية إسترليني لضم جيمس ماديسون في يناير القادم.

وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد سوف يغري ماديسون بحصوله على ثلاثة أضعاف راتبه مع ليستر سيتي وهو 50 ألف جنية إسترليني أسبوعيا في حالة موافقته على الانضمام للفريق في الشتاء.

مشاركات جيمس ماديسون مع نادي ليستر سيتي هذا الموسم

وقد شارك جيمس ماديسون في 21 مباراة حتى الآن مع نادي ليستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

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