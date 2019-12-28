رياضة | مانشستر يونايتد يستعد لخطف نجم جديد في الدوري الإنجليزي



يدرس مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم جديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ليستر سيتي وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب وسط نادي ليستر سيتي في الشتاء القادم. Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع ماديسون قبل إنطلاق بطولة يورو 2020 وانضمامه لمنتخب إنجلترا حتى لا يبالغ نادي ليستر سيتي في مطالبهم المادية لبيعه في حالة تألقه مع منتخب بلاده خلال البطولة.

عرض مغري من مانشستر يونايتد لضم ماديسون كما كشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يرصد مبلغ 80 مليون جنية إسترليني لضم جيمس ماديسون في يناير القادم.

وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد سوف يغري ماديسون بحصوله على ثلاثة أضعاف راتبه مع ليستر سيتي وهو 50 ألف جنية إسترليني أسبوعيا في حالة موافقته على الانضمام للفريق في الشتاء.