رياضة | هل يخون نجم يوفنتوس فريقه من أجل ريال مدريد

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أثار اجتماع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الاسباني، مع نجم يوفنتوس الإيطالي، البوسني ميراليم بيانيتش في دبي، الشكوك أثناء قضاء عطلتهما الشتوية.

وفقاً لصحيفة توتو سبورت، قام أحد الأشخاص بالتقاط صورة تجمع الثنائي في أحد الشواطئ في دبي، وظهرا وهما مبتسمان.