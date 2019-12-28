اونلاين | موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع| Ahly live wat

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع| Ahly live wat والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:08 ص
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ويحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على الأهلي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي تضم أيضًا كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".
موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال
وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراه الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال
وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD النافل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.
كما أعلنت قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPORTS، عن إذاعة المباراة كخدمة لمتابعيها ومشاهدة مباريات الفريق المصرية بالبطولات الإفريقية.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط بعد فوزه على الهلال السوداني وخسارته من النجم الساحلي، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث الهلال السوداني متساوياً مع الأهلي في عدد النقاط، ويأتي في المركز الأخير فريق بلاتينيوم ستارز بدون أي نقاط من هزيمتين.
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