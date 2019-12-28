اونلاين | موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع| Ahly live wat

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يستقبل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على الأهلي، م

ساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي تضم أيضًا كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال Advertisements وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراه الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD النافل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

كما أعلنت قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPORTS، عن إذاعة المباراة كخدمة لمتابعيها ومشاهدة مباريات الفريق المصرية بالبطولات الإفريقية.