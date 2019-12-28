اونلاين | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بث مباشر اليوم

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مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر، وسوف يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإسماعيلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري السبت في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال: والقنوات الناقلة لمُباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

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التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي

بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث تُذاع المباراة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في يوم السبت عبر شبكة قنوات AD SPORTS الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

حيث تُذاع مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة AD SPORTS HD الثانية المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.