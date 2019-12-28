شكرا لقرائتكم اليوم قمة بطولة الجمهورية بين الاهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمتلك فريق ٢٠٠٣ بالأهلي ٢٩ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٥ مباريات، و ٣ خسائر، مسجلاً ٢٩ هدفاً مقابل ١٧ هدفاً في مرماه، حيث فاز على سموحة ٢ - صفر، وتعادل مع الزمالك سلبياً، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ - ١، وعلى الجونة ٢ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى طنطا ٥ - ١، وخسر أمام دجلة ١ - ٢، وفاز على أسوان ٢ - صفر اعتبارياً، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ - ٣، ومع المقاصة ٢ - ٢، وفاز على المقاولون ٢ - ١، وخسر من بيراميدز ١ - ٣، ومن طلائع الجيش ١ - ٢، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على حرس الحدود ١ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.
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