«الدوري راح».. أول تعليق من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

علّق بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إنه من غير المنطقي التفكير في اللحاق بليفربول في جدول ترتيب الدوري.

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وأضاف المدير الفني للمان سيتي أن فاقر النقاط مع ليفربول أصبح كبيراً منذ فترة، مؤكداً أنه ليس من المنطقي التفكير في الفوز باللقب هذا الموسم، مشيراً إلى أنه قام بالإجابة على هذا السؤال في أكثر من مناسبة.

وبعد خسارة المان سيتي، أصبح فارق النقاط بين حامل لقب البريميرليج وليفربول المتصدر 14 نقطة، فضلاً عن امتلاك "الريدز" فرصة لتوسيع الفارق إلى 17 نقطة في حال فوزه في مباراته المؤجلة أمام وست هام.