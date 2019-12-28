شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير للإسكندرية استعداداً لمواجهة المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير اليوم السبت فريق بيراميدز للإسكندرية استعداداً لمباراته المرتقبة مع المصرى البورسعيدى فى تمام السادسة مساء غداً الأحد على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

وضربت الإصابات، صفوف بيراميدز في الفترة الأخيرة قبل اللقاء المرتقب ضد المصري البورسعيدي، الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب بيراميدز، كان آخر الضحايا بعدما أجرى جراحة بعد إصابته في غضروف الركبة ليغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمران الجماعي.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق، إصابة لاعب الوسط محمد فتحي بتمزق في العضلة الضامة، كما أن إسلام عيسى الجناح الأيسر يعاني من شد في العضلة الخلفية.

وكان بيراميدز قد استغنى في وقت سابق عن جهازه الطبي الأجنبي بقيادة البرازيلي دييجو مارزيال، وتم تعيين جهاز طبي مصري بقيادة أيمن فريد.

Advertisements

وفى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من فوزين على التوالى فى دور المجموعات.

بيراميدز خاض عشرة مباريات بالدوري فاز في أربعة لقاءات، وتعادل مثلهم وخسر في مباراتين ليتراجع للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0

وفاز بيراميدز على نواذيبو الموريتاني بالقاهرة بسداسية دون رد وعلى إينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة 3-1 كما فاز المصري على رينجرز في مصر بنتيجة 4-2 وعلى نواذيبو في موريتانيا بنتيجة 3-2.