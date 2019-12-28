مفآجاة| فيتا كلوب يحرج الترجي التونسي على أرضه ويتعادل سلبياً 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

حقق فريق فيتا كلوب الكونغولي مفاجآة قوية بتعادله سلبياً أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا على الملعب الأولمبي برداس ضمن إطار منافسات دور المجموعات.



الترجي يفشل في هز الشباك الكونغولي

وعلى الرغم من توقعات الفوز التي كانت في مصلحة الفريق التونسي قبل انطلاق المباراة فشل الترجي في هز شباك ضيفه فيتا كلوب الكونغولي على مدار التسعين دقيقة ليخرج أبناء معين الشعباني بنقطة واحدة في ظل تواجده في مجموعة صعبة تضم فيتا كلوب وشبيبة القبائل والرجاء الرياضي، حيث حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب الرجاء وشبيبة القبائل الجزائري.

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ترتيب الترجي التونسي في مجموعتة

بهذا التعادل المخيب للآمال التونسية تصدر الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا مجموعتة برصيد سبعة نقاط من فوزين في الجولتين الأولي والثانية أمام الرجاء المغربي وشبية القبائل الجزائري وتعادل مخيب مساء اليوم على ملعب رادس الأولمبي أمام الضيف فيتا كلوب الكونغولي.

وعلى الجانب الآخر يمتلك الرجاء وشبيبة القبائل كل منهما ٣ نقاط قبل مبارتهما في الغد ، ويتذيل فيتا كلوب المجموعة برصيد نقطة واحدة أعادت آمال بطل الكونغو في الصعود لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.