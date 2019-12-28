منتخـبات الإمـارات تبـدأ مشوارهـا بخليجيـة الجولـف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدشن اليوم منتخبات الإمارات للرجال والفتيات والناشئين تحت 15 سنة مشوارها في الجولة الأولى بمنافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي الثالثة والعشرين للرجال والثانية عشرة للشباب تحت 18 سنة والسادسة للناشئين تحت 15 سنة والأولى للأشبال تحت 13 سنة والخامسة الفتيات، والتي افتتحت بحفل مبسط أمس، وتمتد لغاية 31 من شهر ديسمبر الجاري بنادي غلا للجولف بمدينة مسقط العُمانية، وتشهد مشاركة 110 لاعبين ولاعبات يتنافسون بأجواء شريفة لم تخلُ من التنافس بروح رياضية، وتتواصل غداً منافسات الرجال والفتيات والناشئين بجولتها الثانية، والجولة الأولى بمنافسات منتخبات الشباب تحت 18 سنة والأشبال تحت 13 سنة.

وتبدأ الإمارات مشوار الدفاع عن اللقب عبر منتخب الرجال المكون من خالد الجسمي وأحمد سكيك وعبدالله القبيسي وحسن المشرخ، ويمثل منتخب الناشئين تحت 15 سنة كل من عبيد الحلو وعبدالله السويدي ومحمد أحمد الحاج، بينما يمثل منتخب الفتيات كل من ريما الحلو وحمدة السويدي وعلياء العمادي.

وقد وضعت القرعة منتخب رجال الإمارات مع المنتخبين السعودي والكويتي، بينما ضمت منافسات فئة الناشئين منتخبنا مع السعودية وقطر، وبنات الإمارات بمواجهة مع بنات السعودية وقطر. وعقد صباح أمس بمقر إقامة البطولة الاجتماع الفني والتحكيمي والذي يسبق إقامة أي بطولة بحضور منذر البرواني رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف وعادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف، وأحمد الجهضمي الأمين العام، والحكم العام جيمي ود وجميع الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخبات المشاركة، وتم خلال الاجتماع عرض كافة الشروط والقواعد ولوائح البطولة، ومن ثم إجراء مراسم القرعة.