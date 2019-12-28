غانم الهاجري: مهرجان القدرة الأغلى في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة مناسبة كبيرة وفرصة غالية لغياب رياضة القدرة داخل وخارج الدولة ولما يحمله من تميز في التنظيم وقوة في المنافسة بجانب جوائزه المميزة.

وأضاف أن مهرجان هذا العام شهد عودة إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد وهو في حد ذاته يساهم في إثراء الحدث ويساهم في زيادة قيمته، وتابع: من جانبنا كاتحاد الفروسية نعتبر المهرجان إحدى أهم المحطات المهمة في روزنامة الاتحاد لكونه يحمل اسماً عزيزاً وغالياً على كل عشاق رياضة الفروسية وهو اسم فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولكونه يحظى بمشاركة كبيرة من كافة الإسطبلات والمدربين والفرسان والفارسات الذين يحرصون على تقديم كل ما يملكونه من إمكانات للتواجد والمشاركة في الحدث أولاً، والمنافسة على نيل شرف الفوز والتتويج والحصول على جوائزه الكبيرة التي ليس لها مثيل في كافة المنافسات على مستوى العالم.

وذكر أن انطلاقة المهرجان التي شهدت منافسات سباق السيدات كانت قوية ومميزة وشهدت ظهور فارسات جدد وإسطبلات مميزة، وتوقع نجاحاً كبيراً لباقي سباقات المهرجان وبصفة خاصة السباق الختامي الذي ستقام منافساته على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يوم السبت المقبل والذي يتوقع له مشاركة كبيرة هذا العام من قبل الفرسان على مستوى العالم.