شكرا لقرائتكم خبر عن صقر: شكراً لاستضافة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس عن شكره وتقديره للإمارات، حكومة وشعباً، على إتاحة الفرصة لمدينة السويس، لتكون ضمن المدن المصرية المستضيفة للحدث الخيري العالمي. وقال إنه يتمنى أن تكون هيئات ومؤسسات السويس قد نجحت في مهمتها التي تعاونت في تنفيذ أعبائها مع وزارة الشباب والرياضة والوزارات الأخرى المرتبطة بالحدث كالسياحة والشؤون الاجتماعية وغيرها، وتقدم بالشكر لرئيس اللجنة العليا المنظمة ولسفير الإمارات.

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