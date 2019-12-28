كرونوسلاف: ضغط المباريات غير إنساني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى



قال الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر إن أمام فريقه مباراة مهمة أمام الفجيرة، ولاسيما في ظل ضغط المباريات.

تابع كرونوسلاف: نلعب مباراة كل 3 أيام، وهذا يصعب من عملنا، بجانب صعوبة ذلك الأمر على اللاعبين، لأنهم أصبحوا مطالبين بالاستعداد بدنياً ونفسياً لكل مباراة في فترة قصيرة جداً. وأكد أنه قرأ ردة فعل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ووصفه لبرمجة الدوري الإنجليزي المضغوطة بأنها غير إنسانية، لأنهم يمتلكون لاعبين في حاجة للراحة والاستعداد جيداً للمباريات، لأنه إذا علمنا بهذا الكم من المباريات المضغوطة، لطالب جميع المدربين من إدارات الأندية توفير قائمة من 35 لاعباً للقدرة على خوض هذه المباريات المضغوطة.وأستطرد: روزنامة الموسم المضغوطة تتسبب في خسائر لكرة القدم الإماراتية، لأنها تسبب بضغط بدني كبير على اللاعبين، بجانب أنها أدت إلى تعرض نيجريدو للإصابة، وفقد الشارقة خدمات لاعبه إيجور كورنادو، كما غاب بندر الأحبابي عن صفوف العين.