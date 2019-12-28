شوبير: الإمارات عودتنا علــى المبـادرات الخلاقــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني المصري لكرة القدم السابق، أن استمرار ماراثون زايد في مصر للعام السادس على التوالي جعله من علامات الرياضة المصرية ومن المناسبات التي ينتظرها الجمهور المصري، ناهيك عن كونه عملاً إنسانياً كبيراً، نظراً لأهدافه السامية والخيرية، وهو أمر ليس بغريب عن الأشقاء في الإمارات أصحاب المبادرات الخلاقة في كل المجالات.

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