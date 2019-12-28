البطل: سباق رائع ومهمة سهلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البطل المغربي هشام بلاني: إنه كمتسابق محترف لم يجد صعوبة في تصدر السباق من البداية للنهاية. وقال إنه توقع الفوز بعد أن تقدم على منافسيه من المرحلة الأولى. وقال: إن السباق بهدفه الخيري أكثر من رائع وأن الطقس كان مثالياً جداً، لأنه حفزه على إنهاء السباق بنفس القوة، خصوصاً أن مسافته 8 كيلومترات فقط، حيث إنه يشارك في سباقات الضاحية والنصف ماراثون بشكل أساسي، وله إنجازات وألقاب دولية في السباقين.