شكرا لقرائتكم خبر عن البطل: سباق رائع ومهمة سهلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البطل المغربي هشام بلاني: إنه كمتسابق محترف لم يجد صعوبة في تصدر السباق من البداية للنهاية. وقال إنه توقع الفوز بعد أن تقدم على منافسيه من المرحلة الأولى. وقال: إن السباق بهدفه الخيري أكثر من رائع وأن الطقس كان مثالياً جداً، لأنه حفزه على إنهاء السباق بنفس القوة، خصوصاً أن مسافته 8 كيلومترات فقط، حيث إنه يشارك في سباقات الضاحية والنصف ماراثون بشكل أساسي، وله إنجازات وألقاب دولية في السباقين.
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