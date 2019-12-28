شكرا لقرائتكم خبر عن مزورون في الأولمبي العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إعادة سبعة لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي، بسبب التزوير واللعب مع المنتخب العراقي الأول.
وقال مصدر في الاتحاد إن «اللاعبين الذين تمت إعادتهم هم علاء عباس ومصطفى محمد وكرار فالح ومحمد علي عبود وخضر علي ومحمد رضا ومحمد داوود».
وأوضح أن سبب إعادة هؤلاء اللاعبين، أن بعضهم مثلوا المنتخب العراقي الأول، وآخرين متهمون بتزوير أعمارهم.
وأشار إلى أن الطاقم التدريبي لمنتخب العراق الأولمبي الذي يقوده عبدالغني شهد، يجب عليه استدعاء لاعبين جدد للمنتخب بدلاً عن المستبعدين.
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