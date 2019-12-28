شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تهنئة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على فوز إسطبلات سيح السلم المملوكة لسموه بكأس سباق السيدات الافتتاحي من خلال الفارسة كامبل أليس التي قادت الخيل «فيستا» إلى صدارة السباق.

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