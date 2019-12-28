بوقرة: نقطة من النصر مكسب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”



أقر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة بصعوبة المواجهة التي تجمعه أمام النصر اليوم، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها فريقه والمتمثلة في غياب أكثر من لاعب، بسبب ضغط المباريات المتواصل، وفي مقدمتهم البرازيلي فرناندو جابريال الذي سيفتقده الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من عُمر الدور الأول، مشيراً إلى أن الفرصة ستكون مؤاتية لمشاركة لاعب آخر مكانه.

وأضاف: من المهم ألا نخسر النقاط بأكملها خصوصاً أن نقطة خارج ملعبنا وأمام فريق بحجم النصر تعد مكسباً، داعياً لاعبيه إلى التحلي بالقوة والحماسة، وأن يلعبوا بمسؤولية كبيرة.

ولفت إلى أن المواجهة لن تكون سهلة على فريقه، لكنه يطمح في المقابل بأن يجعلها صعبة على أصحاب الأرض من أجل الخروج بنتيجة مرضية.