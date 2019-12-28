3 ذهبيات إماراتية في ختام «عربية الرماية» بالأسلحة الهوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد لاعبو المنتخب الإماراتي للرماية في البطولة العربية للرماية بالأسلحة الهوائية 10م المقامة في نادي الذيد، 3 ميداليات ذهبية في آخر يوم لمنافسات البطولة، وحصد لاعبو المنتخب السعودي 3 ميداليات، «ذهبيتين وبرونزية»، ونال لاعبو المنتحب الكويتي ميداليتين فضيتين، وحصد لاعبو المنتخب العماني ميداليتين برونزيتين، وحصد لاعبو المنتخب البحريني 3 ميداليات، «فضية وبرونزيتين»، ونال لاعبو المنتخب المصري ميداليتين فضيتين.

وفي مسابقة سيدات المسدس فردي نالت لاعبة المنتخب الإماراتي وفاء خميس آل علي، المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت لاعبة المنتخب المصري مسكات علي إسماعيل الميدالية الفضية والمركز الثاني، وفازت لاعبة المنتخب البحريني موزة عبدالرحيم بوجيري بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، وفي مسابقات سيدات مسدس فرق حصد المنتخب الإماراتي المركز الأول،وفي مسابقة الزوجي مسدس فاز المنتخب الإماراتي بالميدالية الذهبية.

وفي مسابقات رجال مسدس فاز لاعب المنتخب السعودي عطا ندا العنزي والميدالية الذهبية، وفي مسابقات رجال مسدس زوجي أحرز الذهبية المنتخب السعودي.وتوجهت الوفود المشاركة، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لرعاية سموه للبطولة، وعلى حفاوة الاستقبال والدعم الكبير والدائم للأنشطة الرياضية، كما حرصت جميع الوفود على توجيه الشكر والإشادة إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وإلى الإمارة الباسمة، وإلى اتحاد الإمارات للرماية، وإلى نادي الذيد برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، وإلى الدكتور حمود العنزي المدير التنفيذي لنادي الذيد ومدير البطولة، على التنظيم، والاستضافة، والإخراج، وتمنى جميع رؤساء الوفود أن تنظم بطولات أخرى في الشارقة تحت ضيافة نادي الذيد الذي قدم أفضل استضافة، مؤكدين أن نادي الذيد وفر كل الإمكانات لإنجاح الحدث وإخراجه بأفضل صورة.