انطلاق كأس ولي عهد الشارقة وكأس أحمد بن راشد

تنطلق اليوم في نادي الشارقة للفروسية سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وسباق كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهو السباق الرابع في موسم سباقات مضمار الشارقة لونجين، برعاية مركز دبي العقاري، ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 88 جواداً تبحث عن الفوز بجوائز قدرها 560 ألف درهم، ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وسيكون الشوط الأول «برج الخور» مخصصاً للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «مهور» من إنتاج الإمارات، وبعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1700 متر، وتبلغ جوائزه إلى ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً، أما الشوط الثاني «زمردة» فخصص للخيول العربية المبتدئة «مهرات» بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1700 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً.

وخصص الشوط الثالث «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» للخيول المهجنة الأصيلة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 2000 متر، وتبلغ جوائزه 200 ألف درهم، ويشارك فيه 16 جواداً، أما الشوط الرابع «فلتات» فخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر من دون تصنيف لمسافة 1200 متر «سباق تكافؤ»، وتبلغ جوائزه 40 ألف درهم، ويشارك فيه 16 جواداً.

أما الشوط الخامس «كأس سمو ولي عهد الشارقة» فخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر، وتبلغ جوائزه 200 ألف درهم، ويشارك فيه 8 جياد، وسيكون الختام مع الشوط السادس «الفردوس» الذي خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فقط، لمسافة 1200 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً.