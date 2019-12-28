زيارة خيرية لمستشفى عـــلاج أطفــال الســرطــان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيراً على النهج وتحقيقاً للأهداف السامية لماراثون زايد، زار وفد مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وممثلون عن مجلس أبوظبي الرياضي، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وترأس وفد المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وقدم أعضاء الوفد الهدايا للأطفال واستمعوا لمسؤولي المستشفى حول احتياجاتهم في الفترة المقبلة.

من جانبه أكد العامري أن مؤسسة زايد تقدم أعمالها الخيرية في مختلف بقاع العالم، بهدف إسعاد كل محتاج وشفاء كل مريض يمكن الوصول إليه.

وقال: «نسعى في مصر الحبيبة لتقديم المزيد في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن المؤسسة ستتكفل بتكاليف عدد من تأشيرات الحج والعمرة لعدد من أسر مدينة السويس، مع المساهمة في مساعدة عدد آخر من سكان العشوائيات في الحصول على المسكن اللائق.