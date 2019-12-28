3 انتصارات رائعة لفرسان الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فرسان الإمارات الشباب ثلاثة انتصارات متتالية في أول أيام بطولة العين الدولية لقفز الحواجز التي ينظمها نادي العين للفروسية والرماية والجولف على مدى ثلاثة أيام برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين.

وأحرز فرسان الإمارات الشباب ألقاب ثلاثة أشواط جاءت على التوالي بتوقيعات عبدالله أحمد أمين والجواد «إديون دو غروس» في الشوط الأول من فئة النجمة، وسعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز» في الشوط الثاني من مرحلتين 130 سم، ثم عمر عبدالعزيز المرزوقي بالفرس «كونكورديا» في الشوط الثالث من جولة واحدة، وحاز لقب الشوط الرابع الفارس السعودي عبدالله الراجحي بالفرس «غيني بروكدال»، وهو أيضاً من جيل الفرسان الشباب في المملكة، والفوز الذي أحرزه الراجحي جاء بعد إكماله المرحلة الثانية في زمن بلغ 30.53 ثانية، في شوط بمواصفات المرحلتين الخاصة، وشهد تنافساً ساخناً بين 45 فارساً وفارسة.

وتختتم اليوم فعاليات بطولة العين بمنافسة الجائزة الكبرى من جولتين على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 145 160 سم، وستكون الحاسمة لمشاركة فرسان القفز من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، في أولمبياد طوكيو اليابان 2020، ومن المؤمل أن تكلل جهود الفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري والفرس «شا شا شا» بالتوفيق وحصوله على ما تبقى من نقاط حجز المقعد الأخير للمشاركة الفردية.