صبحي: حب زايد سر النجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن سعادته بالنجاح الذي شهدته الدورة السادسة للنسخة المصرية، وقال إن الحدث يحظى برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكانت توجيهاته توفير كل مقومات النجاح، وقال إنه في كل عام يحمل نكهة مصرية مختلفة، وهذه المرة النكهة ساحلية تراثية بكل السمات التي تتمتع بها المدينة الباسلة السويس، مؤكداً أن الحدث أكبر من مجرد سباق بفعل أبعاده الإنسانية والخيرية، وأن اكبر دليل على نجاحه هو استمراريته، والسر في ذلك يرجع للحب الكبير الذي يحظى به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوب المصريين، والتعاون المثمر بين البلدين على الصعد كافة.