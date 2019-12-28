شكرا لقرائتكم خبر عن السبوسي يهدي الفوز إلى حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سالم السبوسي مدرب إسطبلات سيح السلم الفائزة بكأس المركز الأول في سباق السيدات الافتتاحي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة سعادته بفوز الفارسة كامبل بصدارة السباق والتتويج بكأس السباق، وأهدى سالم السلوي الكأس الغالية إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مالك إسطبلات سيح السلم، معتبراً أن الفوز جاء بفضل توجيهات سموه، مشيداً بتميز الخيل «فيستا» والفارسة كامبل.
واعتبر السبوسي التتويج بكأس يحمل اسم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فارس العرب شرف كبير، متمنياً أن تواصل خيول سيح السلم تميزها في المهرجان من خلال تحقيق ألقاب جديدة، كما تمنى نجاح المهرجان وخروجه بالشكل الذي يتناسب مع قيمته وحجم الدعم المرصود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.
كانت هذه تفاصيل خبر السبوسي يهدي الفوز إلى حمدان بن راشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.