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السبوسي يهدي الفوز إلى حمدان بن راشد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سالم السبوسي مدرب إسطبلات سيح السلم الفائزة بكأس المركز الأول في سباق السيدات الافتتاحي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة سعادته بفوز الفارسة كامبل بصدارة السباق والتتويج بكأس السباق، وأهدى سالم السلوي الكأس الغالية إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مالك إسطبلات سيح السلم، معتبراً أن الفوز جاء بفضل توجيهات سموه، مشيداً بتميز الخيل «فيستا» والفارسة كامبل.

واعتبر السبوسي التتويج بكأس يحمل اسم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فارس العرب شرف كبير، متمنياً أن تواصل خيول سيح السلم تميزها في المهرجان من خلال تحقيق ألقاب جديدة، كما تمنى نجاح المهرجان وخروجه بالشكل الذي يتناسب مع قيمته وحجم الدعم المرصود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

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