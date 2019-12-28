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الهلال يتطلع لهزيمة النجم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سيف الدين أبو كلابيش، رئيس بعثة نادي الهلال السوداني، في تونس، أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق الفوز على النجم الساحلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال أبو كلابيش: «لدينا عزيمة وإصرار على الفوز والعودة لإحياء الأمل في المجموعة الثانية التي تضم الأهلي المصري، وبلاتنيوم بطل زيمبابوي».

ويلعب اليوم أيضاً، الأهلي مع بلاتنيوم، والزمالك مع زيسكو، واتحاد الجزائر مع صن داونز.

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