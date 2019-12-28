فوزان مهمان للحمرية ومصفوت في افتتاح الأسبوع السابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

واصل الحمرية طفرته التي بدأها في الأسبوع الماضي بالفوز على ضيفه العروبة بهدف وحيد سجله اللاعب محمد غريب الشيبة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على ملعب الحمرية في افتتاح مواجهات الأسبوع السابع لدوري الدرجة الأولى.

وبهذا الفوز الثاني على التوالي، يواصل الحمرية الزحف نحو المقدمة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، متقدماً للمركز الخامس، فيما بقي العروبة بنقاطه الخمس السابقة، وأدار المباراة الحكم ناصر العلي.

وعلى ملعب مسافي، تغلب مصفوت على أصحاب الأرض بهدفين دون رد أحرزهما أحمد الكعبي في الدقيقة 24، وحارث سعيد في الدقيقة 95، وبهذا الفوز يرفع مصفوت رصيده إلى11 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي مسافي قابعاً في المؤخرة بدون رصيد، وأدار المباراة الحكم عبدالله راشد.

وتختتم الجولة السابعة اليوم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلعب الذيد مع الإمارات في الخامسة إلا عشر دقائق، والعربي ودبا الفجيرة في الخامسة إلا ربعاً، والتعاون ودبا الحصن في التوقيت نفسه.

مواصلة الانتصارات

وفي المباراة الأولى يستضيف فريق الذيد فريق الإمارات في مباراة في غاية الأهمية للطرفين، فالمضيف الذي يمتلك 7 نقاط يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات بسرعة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام مصفوت، ويعلم تماماً أن بقاءه في محور المنافسة على الصعود يتطلب الفوز للاقتراب أكثر من فرق الصدارة؛ لأن التفريط في نقاط جديدة يعني ابتعاد البنفسجي أكثر عن محور الصراع، خصوصاً أن مباريات الدوري قليلة والتعويض يكون صعباًَ، لهذا من المتوقع أن يخوض المدرب محمد العجماني المباراة برغبة حقيقية في تحقيق الفوز.

وفي المقابل تعتبر المباراة فرصة جديدة للفريق الضيف (12 نقطة) للاستمرار في تحقيق الانتصارات ومواصلة تشديد الخناق على دبا الحصن المتصدر، فالإمارات يمر بفترة مميزة، فقد انتصر في مباراة القمة على دبا الفجيرة بهدفين، ثم اكتسح العروبة بخمسة أهداف، وهذا مؤشر إيجابي يدل على القوة الهجومية لفريق الإمارات، وعلى أنه سيخوض اللقاء بمعنويات عالية مع انتظار أي تعثر لدبا الحصن، من أجل الانقضاض على الصدارة.

ولكن هل يسمح دبا الحصن للإمارات بالانقضاض على الصدارة في هذه الجولة؟.

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مباراة مهمة

السؤال السابق ستجيب عنه مباراة التعاون ودبا الحصن، وهي المباراة التي يدخلها الفريق الحصناوي المتصدر (14 نقطة) وعينه على الاحتفاظ بنسق الانتصارات وإضافة مزيد من النقاط لمواصلة بناء الثقة ولإرسال رسالة لجميع المنافسين، بأن الفريق عازم هذا الموسم وبشدة، على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب سليمان البلوشي بالواقعية ذاتها التي لعب بها في المباريات السابقة، من خلال اللعب بتوازن بين الدفاع المنظم والهجوم الفعال.

وفي الجهة الأخرى يُدرك فريق التعاون صعوبة اللقاء فاللعب أمام الفريق المتصدر ليس أمراً سهلاً، ولكن في الوقت نفسه ستؤزم الخسارة في هذه الجولة موقف الفريق أكثر، على خلفية أنه لم يحقق أي فوز في البطولة ويمتلك نقطة وحيدة حققها من التعادل مع الحمرية، لهذا فإن الفريق مطالب باللعب بجرأة كبيرة إذا أراد تحقيق الفوز، وإذا نجح في ذلك سيكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد، وهو تحقيقه للفوز الأول وإلحاقه الخسارة الأولى بالمتصدر.

ضيف ثقيل

وفي مباراة ثالثة يحل دبا الفجيرة ضيفاً ثقيلاً على العربي في مباراة يبحث من خلالها النواخذة (10 نقاط) عن التعويض بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام الحمرية والإمارات، وبالتالي فلا بديل بالنسبة للفريق سوى الفوز؛ لأن أي تعثر اليوم ستكون له أبعاده الحسابية والأسوأ من ذلك ستكون له أبعاده المعنوية والنفسية لأنها ستكون المباراة الثالثة على التوالي التي لا يحقق فيها الفريق الفوز، وقد يتسرب حينها الشك إلى نفوس اللاعبين والجهاز الفني، لهذا فمن المتوقع أن يخوض دبا الفجيرة اللقاء وكأنه مباراة نهائي كأس، ومن جهة أخرى يخوض العربي المضيف اللقاء وفي رصيده 6 نقاط، وقد نجح في الفوز في آخر لقاء له على التعاون، وهذا يعني أنه سيلعب بمعنويات عالية وسيحاول استغلال الفترة السيئة التي يمر بها النواخذة، من أجل تحقيق فوز ثانٍ على التوالي يجعله يقترب من فرق الصدارة.