شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يفسخ عقد ميليسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى فسخ الوحدة عقد لاعب وسطه الأوروغوياني ميليسي، وذلك بعدما طلب الأخير عدم الاستمرار ورفض خوض مباراة العين اليوم. وكان الوحدة استعار ميليسي من الظفرة في يوليو/‏ تموز الماضي، وتألق في صفوفه بشكل لافت لتعمل إدارة «العنابي» على تفعيل خيار الشراء وذلك في سبتمبر/‏ أيلول الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يفسخ عقد ميليسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.