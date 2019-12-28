مانشستر سيتي يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري ويتلقى هزيمة قاسية من ولفرهامبتون

إنتهت مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بفوز وولفرهامبتون 3-2 ، فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.

بدأت المباراة بإثارة بالغة بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لدييغو جوتا لاعب ولفرهامبتون المنفرد بشكل كامل بالمرمى ودخل برافو بدلًا منه على حساب أجويرو ليكمل بعدها السيتى المباراة بعشر لاعبين.

وأحرز سترلينغ الهدف الأول و الوحيد فى الشوط الأول في الدقيقة الخامسة والعشرين من متابعته لركلة جزاء تألق فيها حارس المرمى.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول عن طريق ركلة حرة مباشرة لـ ولفرهامبتون في مكان خطير بالقرب من حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما، نفذها جواو موتينيو بتسديدة مباشرة في منتصف المرمى تصدى لها الحارس كلاوديو برافو بثبات وأمسك الكرة.

وبعد هدف ستيرلنج ظهر تراجع دفاعي من لاعبي مانشستر سيتي إلى حدود منطقة الجزاء في محاولة للحفاظ على النتيجة الحالية خلال أحداث الشوط الأول.

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و مع بداية الشوط الثانى جاء هدف التعزيز فى الدقيقة الخمسين عن طريق هجمة مرتدة سريعة للغاية من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها كيفين دي بروين بتمريرة بينية ذكية بإتجاه زميله رحيم ستيرلينج المنطلق خلف مدافعي ولفرهامبتون بشكل منفرد تماما بالمرمى والذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد قبل أن يستغل تقدم الحارس من مرماه ويضعها من أعلاه (لوب) داخل الشباك ليحرز الهدف الثانى له ولفريقه.

وبعد الهدف الثاني للسيتي تراجع الفريق ليكلفه هذا التراجع الهدف الأول بعد تسديدة يمينية بشكل صاروخي عن طريق أداما تراوري من خارج حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء مانشستر سيتي اصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى في أقصى الزاوية السفلية وسكنت الشباك.

ثم من خطأ فادح من المدافع بنجامين ميندي في تأمينا لكرة داخل منطقة الجزاء استغله أداما تراوري وتمكن من استخلاص الكرة قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية متقنة باتجاه زميله راؤول خيمينيز أمام المرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك فى الدقيقة 83.

و لم يكتف ولفرهامبتون بهدف التعادل و أكمل ضغطه على السيتى ليحقق المفاجأة و يحرز الهدف الثالث والقاتل عن طريق هجمة منظمة من لاعبي ولفرهامبتون على حدود منطقة الجزاء أنهاها راؤول خيمينيز بتمريرة رائعة هيأت الكرة للمدافع المتقدم مات دوهيرتي الذي استغل الفرصة بشكل جيد وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى فى الدقيقة 91 من زمن المباراة.

وبعد هذه المباراة احتل مانشستر سيتي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما رفع وولفرهامبتون رصيده من النقاط برصيد 30 نقطة احتل بها المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي.