الظفرة يلحق الخسارة الأولى بالشارقة في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - الحق الظفرة الخسارة الاولى بضيفه الشارقة هذا الموسم بعدما هزمه 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل خالد باوزير (4) وعبد الرحمن يوسف (60) والبرازيلي جواو بدرو (90+1) اهداف الظفرة، وريان مينديز من الرأس الاخضر (32 من ركلة جزاء) هدف الشارقة.

وتوقف رصيد الشارقة في المركز الاول عند 24 نقطة بعدما تعرض لخسارته الاولى واصبح مهددا بفقدان صدارته لصالح شباب الاهلي الثاني بفارق نقطة واحدة والذي يستضيف الاتحاد كلباء السبت في ختام المرحلة.

وتابع حامل اللقب المتربع على الصدارة منذ 36 مرحلة، منها 26 من الموسم الماضي، مسلسل التراجع وفقدان النقاط بعدما كان تعادل مع عجمان 1-1 في المرحلة الماضية.

اما الظفرة الذي كان هزم العين 2-1 في المرحلة الماضية، فقد تقدم للمركز السادس وله 17 نقطة.

وقال مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري "هذه هي كرة القدم وعلينا تقبل الخسارة،ولا ننسى اننا نفقد لاعبين مهمين".

وخاض الشارقة المباراة بغياب نجمه البرازيلي ايغور كورنادو الذي سيفتقده لمدة شهرين بعد اصابته بقطع في العضلة الضامة، وكذلك جناحه سيف راشد والمدافع شاهين عبد الرحمن للاصابة ايضا.

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وتابع المدرب الاماراتي الوحيد في البطولة "يجب علينا معالجة مشكلة الاداء السيء امام اندية الوسط اذا اردنا الاستمرار في المنافسة"، وذلك في اشارة الى تعادل فريقه مع حتا وعجمان وبني ياس، وخسارته امام الظفرة وجميعها تحتل مراكز متوسطة في الترتيب.

وصعد عجمان للمركز الثامن موقتا بفوزه على حتا بثلاثة اهداف سجلها الغامبي بوبكر تراولي (2 و21) والغاني وليام اوسو (62) مقابل هدف للاسباني كريستيان لوبيز (10).

ورفع عجمان رصيده الى 10 نقاط، مقابل 8 لحتا الثالث عشر قبل الاخير.

أهداف مباراة الظفرة الشارقة:

أهداف مباراة عجمان وحتا: