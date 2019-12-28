الوحدة يقلص الفارق عن النصر مؤقتا في الدوري السعودي









اسماء السيد - قاد البديل راكان الشملان فريقه الوحدة الى الفوز على الفيصلي بهدف سجله في الدقيقة 76 الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وصعد الوحدة لمركز الوصافة موقتا برصيد 24 نقطة مقلصا الفارق الى نقطتين عن النصر المتصدر الذي يحل ضيفا على الفيحاء السبت، فيما تراجع الفيصلي الى المركز السابع برصيد 20 نقطة.

وكان الوحدة الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وكاد أن يفتتح باب التسجيل لولا تدخل احد مدافعي الفيصلي الذي أبعد كرة الفرنسي يوسف نياكاتي قبل ولوجها مرماه (15) ولاحت فرصة محققة للفيصلي ولكن الكرة وصلت سهلة للحارس عبدالله الجدعاني (42).

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، إذ واصل الوحدة أفضليته وتهيأت له فرصة ولكن رأسية المدافع الأسباني البرتو بوتيا اعتلت العارضة بقليل (50).

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واثمر ضغط الوحدة هدف المباراة الوحيد عندما تلقى راكان الشملان كرة داخل منطقة الجزاء فاطلقها قوية داخل المرمى (76).

وكاد الوحدة يعزز تقدمه بهدف ثان ولكن كرة نياكاتي الذي انفرد بالمرمى اعتلت العارضة (78).

أهداف المباراة: